Türkiye ile Gana arasında imzalar atıldı! Hedef 1 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Gana ile önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Gana ile önemli bir yatırım ilişkimizin bulunduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemiz firmalarınca bugüne kadar Gana'da yapılmış yatırımların tutarı yaklaşık 140 milyon dolardır'' dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın Söğütözü Yerleşkesi'nde yapılan Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. Karaismailoğlu, Gana Ticaret ve Sanayi Bakanı Alan Kyerematen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olan Gana ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük bir önem atfettiğini belirtti. Karaismailoğlu, "Sayın Bakanın bugünkü ziyaretinin ve gerçekleştirdiğimiz Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının da ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizin 2003 yılında başlattığı Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında, kıta ile ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştiriyoruz. Bu süreçte en başından itibaren kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmaya çalıştık ve bu çabaların sonucu olarak birçok alanda önemli mesafeler kat ettik" diye konuştu.