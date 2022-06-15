Son dakika: Piyasaların gözü FED’in kararında: Faiz artıracak mı? 28 yıl sonra bir ilk yaşanabilir





Tahvil piyasalarında da etkili olan satış eğilimi dünya genelinde tahvil getirilerini uzun zamandır görülmeyen bölgelere taşırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36 ile son 11 yılın zirvesine çıktı. ABD'nin 3, 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi de bu eğilimini sürdürüyor.

Piyasalarda bu gelişmelerle artan dolar talebiyle dolar endeksi 105,2 ile yaklaşık 20 yılın zirvesine yükseldi.



FED yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının dün fiyatlamalara dahil olmasının ardından bu sabah itibarıyla para piyasalarında FED'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna gelmesi dikkati çekiyor.