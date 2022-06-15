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Son dakika: Piyasaların gözü FED'in kararında: Faiz artıracak mı? 28 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Piyasaların gözü FED’in kararında: Faiz artıracak mı? 28 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

Son dakika haberi... Piyasaların gözü Fed faiz kararına çevrildi. Piyasa fiyatlamaları FED'in bugünkü toplantısında 1994 yılından bu yana görülen en sert faiz artışının gelebileceğini gösteriyor. Ancak son enflasyon verisine rağmen pek çok kurum 50 baz puanlık artırım beklentisinde değişikliğe gitmedi. Peki FED’in faiz kararı ne olur? Ne kadar faiz artırır? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle negatif bir seyir izliyor.

Dün, New York borsasında endekslerin yüzde 4 civarında değer kaybetmesinin ardından S&P 500 endeksi ocak ayındaki zirvesinden yüzde 20 gerileyerek teknik açıdan ayı piyasasını teyit etti.



Tahvil piyasalarında da etkili olan satış eğilimi dünya genelinde tahvil getirilerini uzun zamandır görülmeyen bölgelere taşırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36 ile son 11 yılın zirvesine çıktı. ABD'nin 3, 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi de bu eğilimini sürdürüyor.

Piyasalarda bu gelişmelerle artan dolar talebiyle dolar endeksi 105,2 ile yaklaşık 20 yılın zirvesine yükseldi.

FED yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının dün fiyatlamalara dahil olmasının ardından bu sabah itibarıyla para piyasalarında FED'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna gelmesi dikkati çekiyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in yüzde 96 ihtimalle bugün başlayacak ve kaarrları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. Öte yandan, dünkü fiyatlamalar sonrası FED'in politika faizini 2023'ün ortası itibarıyla yüzde 4'e çıkaracağı öngörülmeye başlandı.

Küresel piyasalardaki satış baskısı kripto paralarda da etkili olurken, Bitcoin, dün yüzde 15 değer kaybetmesinin ardından yeni günde 20.846 ile Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

GÖZLER FED'DE

FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı yarın başlıyor. FED, faiz kararını bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklayacak. Faiz artırım kararının yanında Fed'in piyasalara vereceği mesajlar ve FED Başkanı Jerome Powell'ın 21:30'da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları vermesi açısından kritik önemde olacak.

A HABER'DE AÇIKLADI: FED'İN FAİZ ARTIRACAĞI KESİN

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, "FED'in faiz artıracağı kesin. En az 50 baz puanlık faiz artıracaktır diye düşünüyorum ama 75 baz puan faiz artırımının da masada olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimal 50 baz puan ama 75 puan olursa da benim için sürpriz olmaz. Bundan sonraki süreçte faiz artırımları devam edecektir. Yıl sonuna kadar 200 baz puan ve üzerinde faiz artışı görürsek FED tarafında sürpriz olmaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı..

MAYISTA FAİZ KARARI NE OLDU?

FED son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu. FED Başkanı Jerome Powell da enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylemişti.

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