Son dakika: Tarımda tarihi rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı

EN FAZLA TALEP IRAK'TAN

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinden 888 milyon 781 bin dolar, tütün sektöründen 38 milyon 17 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 312 milyon 309 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünlerinden 394 milyon 763 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Almanya'ya kuru meyve ve mamullerinden 87 milyon 486 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.







