Rakamlar güncellendi! Nisanda ücretli çalışan sayısı arttı

Buna göre, geçen yılın nisan ayında 13 milyon 455 bin 901 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 4 artışla 13 milyon 992 bin 443 kişiye yükseldi.