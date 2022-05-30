Almanya’da enflasyon yeni rekorunu kırdı: 10 yıl sonra ilk kez hamle gelebilir

Almanya Mayıs ayında enflasyon rakamları yüzde 8,7 ile beklentilerin çok üzerinde seyrederek 50 yılın rekoruna yakınsadı. Beklenti TÜFE'nin yüzde 8,1 olması yönündeydi. Nisan ayında ise enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi.