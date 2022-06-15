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İlaçlamada ‘drone’ devri! 2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf🌾

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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İlaçlamada ‘drone’ devri! 2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf🌾

Mardin Ovası'nda bu yıl buğday mevsiminde 20 bin dönümlük arazide drone ile zirai ilaçlama faaliyeti gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, 20 bin dönüm arazide 2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf elde edildiğini  dile getirdi.

Hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlanan drone teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşmaya başladı.

10 DAKİKADA 20 DÖNÜM İLAÇLANIYOR

Bir drone 10 dakikada 20 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor.

Bu hem zamandan hem ilaçtan tasarruf anlamına geliyor.

BU SENE MARDİN OVASI'NDA KULLANILDI

Mardin Ovası'nda da 20 bin dönüm buğday tarlasının zirai ilaçlamasında bu sezon drone kullanıldı.

"400 TON SU YERİNE 20 TON SU KULLANILDI"
Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, dron ile ilaçlamada ürün zayiatının önüne de geçildiğine dikkat çekti.

Kılınç, "Bölgemizde eğer zirai ilaçlamayı holder ile yapsaydı çiftçi 20 bin dönüm arazinin dönüm başına 20 litre kullandığımızı varsayarsak 400 ton su kullanırdık. Biz dron ile zirai ilaçlama yaptığımızda ne kadar kullandık? 20 bin dönüm arazide 20 ton su ile zirai ilaçlamamızı yaptırdık" dedi.

"TRAKTÖR GİRMİŞ OLSA YÜZDE 4'LÜK ZAİYAT"
400 ton ürün zayiatı önlendiğini vurgulayan Kılınç, "20 bin dönüm arazinin tamamında traktör girmiş olsaydı yüzde 4'lük bir zayiata sebebiyet verirdi. Bu zayiat 800 dönüm arazi olurdu. 800 dönüm arazi genel ortalamaya baktığımızda dönüm başına 500 kilogram 400 ton ediyordu. Şu an buğday fiyatını düşündüğümüz 7 bin liraya gidiyor. 400 ton 2 milyon 800 bin lira ederdi. Çiftçiyi bu yükten kurtardık. İlaç tasarrufunu bölgeye sağladık" diye konuştu.

2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf 2 MİLYON 800 BİN TL'LİK TASARRUF
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