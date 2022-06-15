İlaçlamada ‘drone’ devri! 2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf🌾
Mardin Ovası'nda bu yıl buğday mevsiminde 20 bin dönümlük arazide drone ile zirai ilaçlama faaliyeti gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, 20 bin dönüm arazide 2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf elde edildiğini dile getirdi.
Hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlanan drone teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşmaya başladı.
10 DAKİKADA 20 DÖNÜM İLAÇLANIYOR
Bir drone 10 dakikada 20 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor.
Bu hem zamandan hem ilaçtan tasarruf anlamına geliyor.
BU SENE MARDİN OVASI'NDA KULLANILDI
Mardin Ovası'nda da 20 bin dönüm buğday tarlasının zirai ilaçlamasında bu sezon drone kullanıldı.
"400 TON SU YERİNE 20 TON SU KULLANILDI"
Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, dron ile ilaçlamada ürün zayiatının önüne de geçildiğine dikkat çekti.
Kılınç, "Bölgemizde eğer zirai ilaçlamayı holder ile yapsaydı çiftçi 20 bin dönüm arazinin dönüm başına 20 litre kullandığımızı varsayarsak 400 ton su kullanırdık. Biz dron ile zirai ilaçlama yaptığımızda ne kadar kullandık? 20 bin dönüm arazide 20 ton su ile zirai ilaçlamamızı yaptırdık" dedi.
"TRAKTÖR GİRMİŞ OLSA YÜZDE 4'LÜK ZAİYAT"
400 ton ürün zayiatı önlendiğini vurgulayan Kılınç, "20 bin dönüm arazinin tamamında traktör girmiş olsaydı yüzde 4'lük bir zayiata sebebiyet verirdi. Bu zayiat 800 dönüm arazi olurdu. 800 dönüm arazi genel ortalamaya baktığımızda dönüm başına 500 kilogram 400 ton ediyordu. Şu an buğday fiyatını düşündüğümüz 7 bin liraya gidiyor. 400 ton 2 milyon 800 bin lira ederdi. Çiftçiyi bu yükten kurtardık. İlaç tasarrufunu bölgeye sağladık" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri adım! Dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...
- KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 2022 Yükseköğrenim öğrenci affı kimleri kapsıyor?
- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman?
- GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar...
- TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı
- Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar?
- 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar
- LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak?