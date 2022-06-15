Elazığ bölgesi Kalyon’a emanet! Rüzgara 1 milyar dolarlık yatırım!

ELAZIĞ BÖLGESİ KALYON'A EMANET

Yarışmada, Elazığ bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 65,1 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ, Karaman-Mersin bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 40,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ tarafından verildi.

Malatya bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 47 kuruşla Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Ordu bölgesi için en düşük teklifi ise kilovatsaat başına 54,9 kuruşla Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.