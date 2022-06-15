Elazığ bölgesi Kalyon'a emanet! Rüzgara 1 milyar dolarlık yatırım!
Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 3 (YEKA RES-3) yarışması kapsamında son 10 bölgenin ihalesi tamamlandı. Yarışmada, Elazığ bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 65,1 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık eksiltme usulüne geçildi.
Buna göre, Çorum -Kastamonu-Sinop bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 44,9 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.
ELAZIĞ BÖLGESİ KALYON'A EMANET
Yarışmada, Elazığ bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 65,1 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ, Karaman-Mersin bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 40,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ tarafından verildi.
Malatya bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 47 kuruşla Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Ordu bölgesi için en düşük teklifi ise kilovatsaat başına 54,9 kuruşla Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.
YEKA RES-3 yarışmasında Siirt-Şırnak-Hakkari bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 77,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ'den geldi.
Sivas bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 42,1 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Tokat bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 52,9 kuruş ile Zero Carbon Enerji Üretim AŞ verdi.
Van bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 69,9 kuruş ile Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, Yozgat bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 53 kuruş ile Eksim Enerji AŞ oldu.
İhaleler sonucunda toplamda rüzgara 1 milyar dolarlık yeni yatırımın gerçekleşmesi planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?
- Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum
- AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul not girişi kapandı mı? e-Okul VBS kapanacak mı?
- Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Davada yeni gelişme
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri adım! Dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...
- KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 2022 Yükseköğrenim öğrenci affı kimleri kapsıyor?
- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman?
- GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?