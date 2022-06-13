Son dakika: ABD’den rekor! Enflasyon beklentisi yeniden yükseldi

Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde yüzde 8'den yüzde 9'a yükselerek rekor tazeledi.

Geçen ay gösterdiği yavaşlamanın ardından benzin fiyatlarında beklenen artış yüzde 5,5'e yükselirken, gıda fiyatları, sağlık hizmetleri ve kiralarda beklenen artış ise sırasıyla yüzde 9,3, yüzde 9,4 ve yüzde 10,2'ye geriledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Ülkede yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha hızlı artırabileceğine dair görüşlerin güçlenmesine neden olmuştu.