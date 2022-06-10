Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı her ay hesaplara ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailelerine ekonomik destek sağlamak için her ay ödenen evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı haziran ayı ile gündeme geldi. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıklamıştı.
Bu ayki ödemeler hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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