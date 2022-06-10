Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailelerine ekonomik destek sağlamak için her ay ödenen evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı haziran ayı ile gündeme geldi. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...