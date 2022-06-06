Son dakika: Tarihi doğal gaz keşfinde kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Filyos’a doğru yol aldı

Dönmez, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı." ifadelerini kullandı.