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Son dakika: Tarihi doğal gaz keşfinde kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Filyos’a doğru yol aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: Tarihi doğal gaz keşfinde kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Filyos’a doğru yol aldı

Son dakika haberi... Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi bölgeye ulaşmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.

FİLYOS'A DOĞRU YOL ALDI
Bakan Dönmez, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkartma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 28 Mayıs'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin inşaatını inceleyen Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların 10 Haziran'da kıyıdan döşenmesine başlanacağını, temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında boruları indirecek platformun Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

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