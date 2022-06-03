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Son dakika: THY’den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme: Aşı veya negatif PCR test...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: THY’den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme: Aşı veya negatif PCR test...

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

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