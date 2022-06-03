03 Haziran 2022, Cuma
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Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu: 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu: 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

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