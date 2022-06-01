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THY uçuş ağını genişletiyor! Sefer yaptığı ülke sayısını 129’a çıkardı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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THY uçuş ağını genişletiyor! Sefer yaptığı ülke sayısını 129’a çıkardı

Dünya’nın en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketi Türk Hava Yolları rekor üstüne rekor kırıyor. THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya başlattığı seferle birlikte uçtuğu ülke sayısını 129'a çıkarttı.

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