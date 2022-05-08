Beyaz eşyada fahiş fiyata ’dur’ denildi! Rekabet Kurumu harekete geçti

Son dakika haberine göre: Yaklaşan düğün sezonu öncesinde Türkiye'nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin, e-ticaret sektöründe hakim konumda olan yalnızca beş e-ticaret firması ile çalışacağını satış noktalarına duyurması düğün sezonu öncesi hem vatandaşta hem de diğer e-ticaret platformlarında şok etkisi yarattı. Rekabet Kurumu, piyasaları speküle ettiği ortaya çıkan 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya doğru giden yapıya "dur" dedi.