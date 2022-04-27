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Yem üretimi ve satışı yapan firmalarla ilgili soruşturma tamamlandı! Rekabet Kurulu 4 şirkete 159 milyon lira ceza kesti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Yem üretimi ve satışı yapan firmalarla ilgili soruşturma tamamlandı! Rekabet Kurulu 4 şirkete 159 milyon lira ceza kesti

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

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