Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den bor madeni tesisi açıklaması! Lityum üretiminin yarısı karşılanacak

Burada yaptığı konuşmada bu yıl sonunda borla ilgili tesislerin temelinin atılacağını açıklayan Bakan Fatih Dönmez, "Bugüne kadar uç ürün odaklı altın, gümüş, demir-pelet, bakır ve alüminyum entegre izabe tesislerini devreye aldık. Uç ürün odaklı en önemli tesislerimizden biri olan bor karbür tesisimizi de inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Bor karbür özellikle savunma sanayimiz için kritik bir eleman. Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi yerlerde kullanılıyor. Bu yıl sonunda borla ilgili dört yeni tesisimizin de temelini atacağız inşallah. Bunlardan biri ferrobor tesisimiz, diğeri nadir toprak elementleri tesisimiz, diğer ikisi de lityum tesisimiz olacak inşallah. Eskişehir Kırka'da sıvı bor atıklarından ürettiğimiz lityum karbonat bütün testleri başarıyla geçti. Pilot tesiste üretim optimizasyonunu yaptık. İnşallah yıllık 600 ton üretim yapacak iki yeni fabrikamızın temelini bu yıl atacağız. Burada yapacağımız üretim, Türkiye'nin lityum üretiminin yarısını karşılayacak" dedi.

"GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİYLE AVURAPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ"

Organize sanayi bölgelerinde son yıllarda güneş enerji paneli ve ekipmanlarını üreten fabrikaların sayasının çoğaldığını belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş fabrikası bugün Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Organize sanayi bölgelerimizde son yıllarda güneş enerjisi paneli ve ekipmanlarını üreten fabrikalarımızın sayısı çoğalıyor. Bugün, 7 bin 960 MW'lık güneş paneli üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Hedefimiz inşallah ilk üçe girmek, sektörümüzün alt yapısı buna müsait. Sektörümüzün dinamizmi buna müsait. İnşallah bu hedefimize de en kısa sürede ulaşacağız. Bugün güneş enerjisinde sadece teknoloji üretimi yapmıyoruz. Bugün pek çok şirketimiz yurt dışına güneş enerjisi yatırımlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti de veriyor. Bu konudaki bilgi ve tecrübemizi yurt dışına aktarıyor. Bütün bunlar 8 yıl gibi kısa bir sürede oldu. Türkiye'de 2014 yılına kadar güneş enerjisi sektörü yoktu. İlk panel, ilk üretim 2014 yılında başladı. Ve bugün sadece elektrik üretimiyle değil, teknolojisiyle, Ar-Ge'siyle, insan kaynağıyla, yurt dışına açılma motivasyonuyla kendini her anlamda sıfırdan inşa etmiş bir sektör var. Bizler sanayicilerimize, hanelere, tarım sektörüne, belediyelere, kamu kurumlarına 'Yüzünüzü güneşe dönün' çağrısı yaparken, Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojilerinde geldiği bu noktaya güvenerek yapıyoruz bu çağrımızı. Çünkü güneş enerjisi teknolojileri sayesinde bu tür yatırımlar artık daha erişilebilir, daha uygun maliyetli bir noktaya geldi."

"RÜZGAR ENERJİSİNİN KRİTİK PARÇALARI YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLİYOR"

Rüzgar enerjisinin kritik parçaları olan rotor kanadı ve türbin kulesi gibi birçok ekipmanın yerli imkanlarla üretildiğini kaydeden Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bir diğer alanımız da rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi güneş enerjisine göre daha sofistike, daha komplike bir teknolojiyi içeriyor. Rüzgar enerjisinin kritik parçaları olan rotor kanadı, türbin kulesi, bağlantı elemanları ve jeneratör parçaları gibi pek çok ekipman bugün yerli imkanlarla üretiliyor. Firmalarımız üretimlerinin önemli bir kısmını yurt dışına ihraç ediyor. Hatta geçenlerde bir toplantıda da bahsetmiştim. Güneş ve rüzgar enerjisi teknolojilerini üreten bazı sanayicilerimiz bu sene için siparişlerini kapatmışlar. Şimdi üretim kapasitelerini artırmak için uğraşıyorlar. Jeotermal ve biyokütle de yerli teknoloji üretimi sayesinde bu tür yatırımlar daha fizibil hale geldi. Jeotermal enerji üretimi için gereken gaz türbinini oluşturan egzoz sistemi, yağlama sistemi, hız kontrol sistemi, buhar ejektörü, jeneratör ve güç elektroniği aksamları Türkiye'de üretiliyor."

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, daha sonra stant açan firmaları ziyaret etti.