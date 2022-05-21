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Rize-Artvin Havalimanı'na bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Rize-Artvin Havalimanı’na bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılan Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı bir haftada 8 bin 750 yolcu kullandı.

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