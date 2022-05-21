Türkiye'nin enerji hamlesi hayran bıraktı! 5. ülke olacak
Türkiye enerji alanında devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünyada çip krizi yaşanırken, Türkiye enerji alanında bu sorunu ön görerek sıyrılmayı başardı. EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, TBMM KİT Komisyonu toplantısında enerji sektöründe yerlileşme ile ilgili süreci anlatırken çarpıcı bilgiler paylaştı. Alagöz, "Bu yıl Ankara sınırları içinde jeneratör fabrikası açmayı planlıyoruz. Böylece, Türkiye'de yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz bir alanda biz üretici ve teknoloji tedarikçisi konumuna geleceğiz." dedi.
Türkiye, birçok alanda olduğu gibi enerjide de çığır açtı. Kendi jeneratör, türbin ve kontrol sistemlerini üreterek dünyanın 5 ülkesinden biri haline geldi. Şimdi de dalgalardan elektrik üretimi dahil yenilenebilir enerji konusunda önemli projeler üzerinde çalışılıyor. EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, TBMM KİT Komisyonu toplantısında enerji sektöründe yerlileşme ile ilgili başarı öykülerini ve dünyanın bu alanda teknoloji üreten 5 ülkesinden biri haline nasıl gelindiğini anlattı:
YERLİ JENARATÖR VE TÜRBİN: Elektrik üretim santralleri için hayati öneme sahip türbin, jeneratör ve kontrol sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi sağlandı. Yıl sonunda Sarıyar Hasan Polatkan Santrali'nde yerli tribün montajı yapılacak. Bu yıl Ankara sınırları içinde jeneratör fabrikası açmayı planlıyoruz. Böylece, Türkiye'de yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz bir alanda biz üretici ve teknoloji tedarikçisi konumuna geleceğiz.
5'İNCİ ÜLKE OLACAĞIZ: EOS kısaltmasıyla kullandığımız otomasyon sistemi ilk kez Kepez II Hidroelektrik Santrali'nde başarılı bir şekilde 2020'de devreye alındı. 2021'de 5 hidroelektrik santralimize entegre edilen EOS'un, 2022'de 6 hidroelektrik santraline daha entegre edilmesi çalışmaları devam ediyor. Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilen DCS Kontrol S istemlerini (nükleer santral kontrol sistemi ancak Türkiye bunu şu anda hidroelektrik santrallerinde kullanıyor) beşinci üreten ülke konumuna getiren bir ürünü biz EÜAŞ'ın santralleri içerisinde yaygınlaştırmış olacağız.
DENİZ DALGALARINDAN ÜRETİM: Denizlerde doğal olarak meydana gelen dalgaların oluşturduğu itme gücünden yararlanılarak elektrik üretilmesi, bacasız termik santral uygulamalar gibi alanlarda çalışmalarımız sürüyor.
KANGREN OLMUŞTU, ÜRETİM BAŞLIYOR: TKİ ile yaptığımız anlaşma kapsamında Afşin-Elbistan Çöllolar Sahası İşletmeleri'nde üretime önümüzdeki yıl tekrar geçilmesi planlanıyor.
ÇİP KRİZİ OLMAYACAK: Dünyada çip krizi var ama biz bu sorunu aştık. 100 santrale kontrol sistemi kuracak her türlü çipe ve elektronik malzemeye tedarik ettik, ürettik. Dolayısıyla çip krizi olmayan bir yerdeyiz.
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