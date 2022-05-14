Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev’in açtığı Rize-Artvin Havalimanı’na seferleri başlattı

Açıklamada, uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:

''Türk Hava Yolları olarak bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın kapılarını Anadolu'ya açma ve hava yolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum."