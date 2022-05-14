14 Mayıs 2022, Cumartesi
Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev'in açtığı Rize-Artvin Havalimanı'na seferleri başlattı
Türk Hava Yolları, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını gerçekleştirdiği Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için harekete geçti. THY, Rize-Artvin uçuşlarına başlatarak İstanbul Havalimanı'ndan her gün sefer olacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 14.05.2022 20:42 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 20:46
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10