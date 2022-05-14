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Haberler Galeri Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev'in açtığı Rize-Artvin Havalimanı'na seferleri başlattı

Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev'in açtığı Rize-Artvin Havalimanı'na seferleri başlattı

Türk Hava Yolları, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını gerçekleştirdiği Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için harekete geçti. THY, Rize-Artvin uçuşlarına başlatarak İstanbul Havalimanı'ndan her gün sefer olacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 20:42 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 20:46
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Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev’in açtığı Rize-Artvin Havalimanı’na seferleri başlattı

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor. Dev havalimanının açılışını Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdi.

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Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev’in açtığı Rize-Artvin Havalimanı’na seferleri başlattı

Türk Hava Yolları, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını gerçekleştirdiği Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için harekete geçti.

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Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev’in açtığı Rize-Artvin Havalimanı’na seferleri başlattı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK2538 uçuş koduyla havalanan Airbus A330 tipi ''Rize-Artvin''' isimli uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na indi.

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Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev’in açtığı Rize-Artvin Havalimanı’na seferleri başlattı

Açıklamada, uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:

''Türk Hava Yolları olarak bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın kapılarını Anadolu'ya açma ve hava yolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum."

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Türk Hava Yolları Başkan Erdoğan ve Aliyev’in açtığı Rize-Artvin Havalimanı’na seferleri başlattı

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN HER GÜN KARŞILIKLI SEFER

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın yedi günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te yapılacak.