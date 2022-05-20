Son dakika: Konut fırsatçılarına ceza yolda! Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu özel ekip oluşturdu

ÖZEL EKİP OLUŞTURDU

TRT Haber'in haberine göre, bu amaçla, Kurul bünyesinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda online satış platformlarından temin edilen veriler, mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleri, tapu ve banka vb. pek çok veri çapraz şekilde analiz edildi. Analiz çalışmaları sonucunda bir günde milyon TL'leri ve yüzde 30'ları bulan ani fiyat artışları ile vergisel kayıplar tespit edildi.