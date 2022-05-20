Son dakika: Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini yedi: Yüzde 20 (50 milyar dolar) azaldı

SERVETİ KÜÇÜLDÜ!

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen ay sosyal ağ Twitter'ı satın alma planlarını açıkladığından beri 49 milyar dolardan fazla kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk zenginler listesinin başında kalmaya devam ediyor, ancak serveti nisan ayının başından bu yana kabaca beşte bir oranında küçüldü ve şu anda 209,9 milyar dolara düştü.

Bu kaybın kısmen Tesla hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklandığı iddia edildi. Bu da bu yıl en düşük seviyeye düşerek Musk'ı yaklaşık 12,3 milyar dolardan mahrum etti.