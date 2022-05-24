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Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi 26 Mayıs'ta Mardin'de başlayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi 26 Mayıs’ta Mardin’de başlayacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında fonlanacak, Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce 11 ilde yürütülecek "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO)" 26 Mayıs'ta Mardin'de başlayacak.

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