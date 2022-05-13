Elon Musk: Twitter’i satın alma anlaşması askıya alındı! Hisselerde büyük düşüş
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Haberin ardından seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 15’ten fazla değer kaybederek 38 doların altına geriledi.
TWİTTER HİSSELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Haberin ardından seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kaybederek 38 doların altına geriledi.
Musk'un Twitter'ı 100 ülkenin GSYH'nın üzerinde bir ödeme ile servetinin 5'te birini gözden çıkararak satın almaya karar vermesi dikkati çekmişti.
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği tutarı nasıl finanse edeceği tartışma konusu olurken ünlü milyarder, SEC'e yaptığı bir başka bildirimde 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını kaydetmişti.
Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği kaydedilmişti.
Musk, Twitter'i satın alma hedeflerinden birisi olarak platformdan spam mesaj göndermek için kullanılan profilleri yasaklamak istediğini açıklamıştı.
SEC belgelerine göre, Twitter ya da Musk anlaşmayı iptal ederse 1 milyar dolar para cezasına çarptırabilecek.
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