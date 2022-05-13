Elon Musk: Twitter’i satın alma anlaşması askıya alındı! Hisselerde büyük düşüş

Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği kaydedilmişti.

Musk, Twitter'i satın alma hedeflerinden birisi olarak platformdan spam mesaj göndermek için kullanılan profilleri yasaklamak istediğini açıklamıştı.

SEC belgelerine göre, Twitter ya da Musk anlaşmayı iptal ederse 1 milyar dolar para cezasına çarptırabilecek.





