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Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan Trump hamlesi! Geri dönüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan Trump hamlesi! Geri dönüyor

Sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak için geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varan Elon Musk, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

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