Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı açıklaması: Yüzde 78’i tamamlandı

5 HATLA İLE ENTEGRASYON SAĞLANDI

7 istasyonun bulunduğu proje ile İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Kent merkezinde ve Başakşehir Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş'a metro ile bağlantılarını sağlayacağız. Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı Hattı, Vezneciler-Arnavutköy Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Hattı, YHT Hattı ile Marmaray Hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Hattına entegredir. İstanbul'u raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz.