Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Haziran kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranı hesaplama...

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.