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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destek açıklaması! Ödemeler ne zaman başlayacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den tarımsal destek açıklaması! Ödemeler ne zaman başlayacak?

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabından tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Kirişçi beklenen tarihi de duyurdu.

Bakanı Kirişci yaptığı açıklamada, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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