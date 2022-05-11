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Resmi Gazete'de yayımlandı! Rize-Artvin Havalimanı hava hudut kapısı olarak belirlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Rize-Artvin Havalimanı hava hudut kapısı olarak belirlendi

Son dakika haberine göre: Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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