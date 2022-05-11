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Başkan Erdoğan imzaladı! Rize-Artvin Havalimanı için karar

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Başkan Erdoğan imzaladı! Rize-Artvin Havalimanı için karar

14 Mayıs’ta hizmete alınacak olan, dünyanın deniz üstüne yapılan beşinci havalimanı Rize-Artvin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Mayıs'ta hizmete alınacak olan, dünyanın deniz üstüne yapılan beşinci havalimanı Rize-Artvin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İÇİN GERİ SAYIM!
Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım!

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