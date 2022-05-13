Boğazlar ile ilgili iki kritik karar! Tüm gözler buraya çevrilmişti

YERLİ ŞAMANDIRA

Şamandıraların dizayn ve yapımı tamamen kendi arkadaşlarımıza ait. Deniz fenerleri için de proje hazırladık. Fenerler için de bir proje hazırladık. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm fenerlerin yenilenmesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tarihi olanlar restore ediliyor.