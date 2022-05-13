Boğazlar ile ilgili iki kritik karar! Tüm gözler buraya çevrilmişti
Son dakika haberine göre: Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği boğazlar ile ilgili iki kritik uygulama yapıldı. Artık boğazlar yabancı değil, yerli yazalım ve teknoloji ile gözlenecek.
TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Ünüvar şunları kaydetti:
DAHA GÜVENLİ OLACAK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Yönergesi'nde yapılan değişiklikle İstanbul Boğazı'ndaki 200 metrenin üstünde tehlikeli yük taşıyan gemiler için zorunlu olan römorkör refakatini 175 metreye indirdik.
Böylece boğaz güvenliğini artırmış, tehlikeli yük taşıyan gemilere daha hızlı müdahalenin önünü açmış olduk. İlk kez kılavuzluk hizmetlerinden elde edilen gelir fenerleri geçti.
YERLİ GÖZ
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 2003 yılında hizmete girmiş ve yazılımı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Bu yazılımı HAVELSAN'la yaptığımız sözleşme gereği HAVELSAN yerli ve millî yazılım olarak yeniledi, bu ay içinde geçici kabulünü yapacağız.
Tamamen yerli ve millî bir yazılıma sahip olduk. Radar ve kamera sistemleri ise ASELSAN tarafından yapıldı. Türk boğazlarında tamamen yerli ve milli yazılım ve donanımla hizmet vermeye başlayacağız.
YERLİ ŞAMANDIRA
Şamandıraların dizayn ve yapımı tamamen kendi arkadaşlarımıza ait. Deniz fenerleri için de proje hazırladık. Fenerler için de bir proje hazırladık. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm fenerlerin yenilenmesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tarihi olanlar restore ediliyor.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
Seyir yardımcılarımız da yenilenebilir enerji kaynağından faydalanma oranımızı yüzde 81'e çıkardık , hedefimiz burada yüzde 100'e ulaşmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?
- ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
- DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...
- Köpek saldırısında kollarını kaybetti! Hayvanın sahibine verilen ceza tepki topladı
- BİLSEM SONUÇLARI SON DAKİKA: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?
- Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...
- 0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? 0,99 konut kredisi verilmeye başladı mı, başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...
- TOKİ'DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...
- Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...
- BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...