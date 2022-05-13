Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Mayıs ayı faiz kararı beklentisi nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son toplantı 14 Nisan tarihinde yapılmıştı. Yeni toplantı ise mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Mayıs ayı faiz kararı beklentisi nedir? Toplantı takvimi...