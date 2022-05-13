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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Mayıs ayı faiz kararı beklentisi nedir? Toplantı takvimi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Mayıs ayı faiz kararı beklentisi nedir? Toplantı takvimi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler Mayıs ayında açıklanacak faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Mayıs ayı faiz kararı beklentisi nedir? Toplantı takvimi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Mayıs ayı faiz kararı beklentisi nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son toplantı 14 Nisan tarihinde yapılmıştı. Yeni toplantı ise mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Mayıs ayı faiz kararı beklentisi nedir? Toplantı takvimi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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