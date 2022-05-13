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Son dakika: Ekonomide sevindiren rakam! Sanayi üretim endeksinde artış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Ekonomide sevindiren rakam! Sanayi üretim endeksinde artış

Son dakika haberleri... Sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

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