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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi. Bakan Kirişçi, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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