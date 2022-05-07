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Suudi Arabistan Havayolları iki yılın ardından Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Suudi Arabistan Havayolları iki yılın ardından Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu Türkiye'ye uçuşlarına iki yıl aradan sonra bugün Cidde-İstanbul seferiyle başladı.

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