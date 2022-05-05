Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık





'REEL SEKTÖR DE TETİKLENİYOR'

Devletin her aşamada şirketi desteklediğini dile getiren Varank, "Tüm sektörleri gerek TÜBİTAK gerek KOSGEB destekleriyle ya da firmaların kendi bünyeleri içinde açtıkları Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle desteklemeye devam ediyoruz. Eğer firmalarımız büyük yatırımlar yapacaksa, yatırım teşvik sistemimiz devreye giriyor. Müteşebbisler, bu işi kendileri başarıyor ama devletimizin onlara olan katkıları da yadsınamaz derecede. Bu firma yaklaşık 5 projeyi TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirmiş. Buradaki ürünlerin bir kısmının ilk geliştirilmesi TÜBİTAK projeleri sayesinde olmuş. Tabii ki devletin verdiği bu imkanların reel sektörü tetikliyor olması da aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" diye konuştu.



Bakan Varank, DOF Robotics'in dünyada bu alanda ilk 3'ü zorlayan firmalardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Ama kendilerini birinci sırada görmek istiyoruz. Bu da yetmez, aynı işleri yapan çok daha fazla firmayı görmek istiyoruz. 'Eğlence dünyasında sanal gerçeklikle mekaniği birleştiren hangi ülke var' dediklerinde Türkiye'nin ilk akla gelmesini istiyoruz. Bunu da firmalarımız vasıtasıyla inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.