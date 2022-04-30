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KOBİ'lere destek miktarı arttı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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KOBİ’lere destek miktarı arttı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programında KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

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