Son dakika: İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların en yükseği

"EKONOMİK BÜYÜMEMİZİ DAHA DA YUKARILARA ÇEKECEĞİZ"

Muş, son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle tüm dünyada enerji fiyatlarında artışlar yaşandığına işaret ederek Türkiye'yi de etkileyen bu durumun özellikle ithal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, Avrupa ülkelerini çok daha derinden etkilediğini belirten Muş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Bankası verilerine göre 2022 Mart ayı itibarıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 591,9 oranında artmıştır. Devam etmekte olan savaş, bu bağlamda artan gerginlik ve Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını kalıcı biçimde azaltma çabalarına Rusya'nın verdiği karşılık, enerji emtialarında yüksek fiyatların kalıcılığı ve fiyat dalgalanması riskini gündemden düşürmemektedir. Dolayısıyla ithalatımızdaki artışın dünya enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklandığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. Enerji fiyatlarındaki tüm bu olumsuzluklara rağmen, verileri değerlendirdiğimizde ülkemizin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu ifade edebiliriz."