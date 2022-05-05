Son dakika: İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların en yükseği
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayına ilişkin ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Nisan ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında artışla 23 milyar 364 milyon dolara yükseldi ve aylık bazda rekor kırdı. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 21.7 oranında artışla 83 milyar 565 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Küresel ekonomide son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'nin ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının ardından, 2022'nin ilk dört ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:
"Geride bıraktığımız nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle artış serimiz devam etmiştir. Öte yandan, 29 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca bir günde yapılan en yüksek ihracat olması bakımından oldukça değerlidir."
Muş, nisanda dış ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 30,1 artışla 52,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.
İthalatın ise geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 35 artışla 29,5 milyar dolara çıktığını bildiren Muş, şu bilgileri paylaştı:
"Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıkmıştır. Bu noktada, ocak-nisan dönemi ithalat artışında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere, emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışların etkinliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğal gaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır."
"EKONOMİK BÜYÜMEMİZİ DAHA DA YUKARILARA ÇEKECEĞİZ"
Muş, son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle tüm dünyada enerji fiyatlarında artışlar yaşandığına işaret ederek Türkiye'yi de etkileyen bu durumun özellikle ithal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.
Söz konusu gelişmelerin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, Avrupa ülkelerini çok daha derinden etkilediğini belirten Muş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dünya Bankası verilerine göre 2022 Mart ayı itibarıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 591,9 oranında artmıştır. Devam etmekte olan savaş, bu bağlamda artan gerginlik ve Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını kalıcı biçimde azaltma çabalarına Rusya'nın verdiği karşılık, enerji emtialarında yüksek fiyatların kalıcılığı ve fiyat dalgalanması riskini gündemden düşürmemektedir. Dolayısıyla ithalatımızdaki artışın dünya enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklandığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. Enerji fiyatlarındaki tüm bu olumsuzluklara rağmen, verileri değerlendirdiğimizde ülkemizin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu ifade edebiliriz."
Muş, 2022'nin devamında da güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşılacağına inancının tam olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle pandemi dönemi de göstermiştir ki Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. Güçlü üretim altyapısıyla önemli bir üretim üssüdür. 240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2022 yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerle el ele vererek ihracatımızı, istihdamımızı ve ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çekeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve Türk ürünlerini ihraç ederek ülkeye döviz girişini, yatırımları ve istihdamı artırıp Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğiz."
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