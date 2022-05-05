İstanbul Havalimanı'nı Ramazan Bayramı'nda ne kadar kişi kullandı?
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ramazan Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısını açıkladı.
İGA'dan alınan bilgilere göre, bayram tatili sürecinde 1331 iç hat, 3398 dış hat olmak üzere toplam 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildi.
Bu seyahatlerde 180 bin 217 iç hat yolcusu, 487 bin 27 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 667 bin 244 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.
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