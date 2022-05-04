Türkiye’den dev ivme! 2 milyar dolarlık gemi ihracatı

Test sonrası açıklamalarda bulunan Varank, "Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabi Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir bölge haline geldi. Pervaneleri de 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler. Tabi bunlar çok ciddi kabiliyetler. Sadece bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Burası çok ciddi siparişler almaya devam ediyor. Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek" diye konuştu.