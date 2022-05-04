Son dakika: Fed faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar

Fed faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı Fed faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fed'in mayıs ayı toplantısı dün başladı. Karar metni ve toplantı sonrası faiz kararının ne olacağı merak edilirken, gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

2022 Mayıs ayı Fed faiz kararı henüz açıklanmadı. 3 Mayıs'ta başlayan toplantı 4 Mayıs'ta yani bugün sona erecek. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararını açıklayacak. Faiz kararının Türkiye saati ile 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.