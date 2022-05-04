Son dakika: Fed faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar
Fed faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Uzmanlar, Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğini belirtiyor. Peki, Fed faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Fed faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı Fed faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fed'in mayıs ayı toplantısı dün başladı. Karar metni ve toplantı sonrası faiz kararının ne olacağı merak edilirken, gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
2022 Mayıs ayı Fed faiz kararı henüz açıklanmadı. 3 Mayıs'ta başlayan toplantı 4 Mayıs'ta yani bugün sona erecek. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararını açıklayacak. Faiz kararının Türkiye saati ile 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.
NİSANDA DÜNYA BORSALARINA FED DARBESİ
Uzun bir aradan sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin yüzüyle tekrar karşı karşıya gelen küresel pay piyasaları derinleşen satış baskısıyla nisan ayında yatırımcılarını üzdü.
Nisanda birçok olumsuz haber akışının arka arkaya gelmesi dünya borsalarında düşüş eğilimini beraberinde getirirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünya borsalarının önemli düşüş kaydettiği ayda yüzde 8,83 yükselişle aylık bazda kapanış rekoru kırarak küresel piyasalardan pozitif yönde ayrıştı.
Fed'in enflasyonla mücadele etmek için gittikçe şahinleşen para politikası, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenler başta olmak üzere risk algısını yükselten birçok etken nisanda pay piyasalarını baskıladı.
ABD'de son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'i şahinleşmeye zorlaması tahvil ve pay piyasalarında son yılların en güçlü satış baskısının arkasındaki ana etken oldu.
Fed üyelerinin yoğun sözle yönlendirmelerine sahne olan nisan ayında politika faizindeki artış oranına ilişkin piyasa beklentileri sert şekilde yukarı yönlü revize edildi.
Tahvil piyasalarında gelecek dört toplantı için en az 50 baz puanlık politika faizi artışı beklentisi bütün varlıklarda fiyatlamaları etkiledi.
Şahinleşen Fed'le birlikte ABD'nin uzun dönemli tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın, dolar endeksi ise son 20 yılın en yükseğine çıkarken, pay piyasaları bu durumdan negatif etkilendi.
Nisanda MSCI gelişmiş ülkeler endeksi yüzde 8,5 gerileyerek Mart 2020'den bu yana en kötü performansını sergilerken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 5,8 azalışla son 9 ayın en sert düşüşünü kaydetti.
Nasdaq endeksindeki düşüş son 14 yılın en güçlü aylık değer kaybı olarak kayıtlara geçerken, S&P 500 ve Dow Jones endekslerindeki gerileme de Mart 2020'den bu yana en sert satış baskısına işaret etti.
Aylık bazda Nasdaq endeksi yüzde 13,26, S&P 500 endeksi yüzde 8,80 ve Dow Jones yüzde 4,91 değer kaybetti.
Brezilya ve Meksika borsaları da ABD'de öncülüğündeki satıcılı seyre katılarak Mart 2020'den en kötü performansını sergilerken, Brezilya'da Ibovespa endeksi yüzde 10,10 ve Meksika'da Mexbol endeksi yüzde 9,1 geriledi. Arjantin'de S&P Merval endeksi de nisanda yüzde 3 düştü.
MAYISTA BELİRSİZLİKLER SÜREBİLİR
Analistler, dünya genelinde ortaya çıkan enflasyon baskılarının özellikle emtia ve gıda fiyatları üzerinden etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, merkez bankalarının sıkılaşan politika duruşlarının pay piyasaları üzerindeki baskıya yılın geri kalanında da devam edebileceğini aktardı.
Fed'in mayıstaki toplantısında alacağı karar ve yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, Fed'in henüz bilanço küçültme adımlarına başlamadığını, söz konusu adımların piyasalardaki likiditeye etkisinin pay piyasaları için bir başka önemli etken olduğunu bildirdi.
Analistler, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran toplantısındaki faiz artışı beklentilerinin 50 ile 75 baz puan arasında değiştiğine dikkati çekerek, piyasaların mayıs ayındaki makroekonomik verilerde enflasyondaki seyre ilişkin ipuçlarına karşı daha hassas olabileceğini dile getirdi.
ABD'de özellikle Nasdaq endeksinin bu durumdan en çok etkilenebilecek şirketleri bünyesinde bulundurduğunu kaydeden analistler, ABD pay piyasalarında belirsizliklerin mayısta da devam edebileceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan ABD pay piyasalarının kritik bölgelere indiğini aktararak, halihazırda test edilen seviyelerin destek olarak çalışmaması durumunda satışların derinleşebileceği uyarısında bulundu.
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