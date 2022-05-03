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Teminat sorunu ortadan kalkıyor! Bin ihracatçıya 1 milyar TL kredi desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Teminat sorunu ortadan kalkıyor! Bin ihracatçıya 1 milyar TL kredi desteği

İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) mart ayında faaliyete başladı. İki ayda 4 binin üzerinde firmanın başvurduğu şirket, bine yakın ihracatçıya 1 milyar lira kredi desteği verecek.

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