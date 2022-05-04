4 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı? Türkiye İstatistik Kurumu'nın (TÜİK) 2022 Nisan ayı enflasyon verisi için geri saıym başladı. Temmuz'da altı aylık enflasyona göre aylıklarında artış görecek olan memur ve emekliler, dört aylık enflasyonun belirleneceği nisan ayı verisine odaklandı. Peki, 4 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak, 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.