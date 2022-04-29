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Son dakika: AK Parti'den ihracatçılara yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: AK Parti’den ihracatçılara yönelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

Son dakika haberi... AK Parti, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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