Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman isim son noktayı koydu! Altın alacaklar dikkat!
Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altına yatırım yapmak isteyenler uzmanlar tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olanlara tavsiyelerde bulundu. Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, gram altın için alım fiyatı verdi. Peki, Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman isim son noktayı koydu...
Altın fiyatları dün düşüşe başladı. Gram altının fiyatı 907 TL seviyesine kadar geriledi. Peki altın neden düşüyor? Altındaki düşüş sürecek mi? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olanlara tavsiyelerde bulundu. Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, gram altın için alım fiyatı verdi.
Altın ve petrol fiyatlarında son günlerde düşüş yaşanıyor. Peki bu durumun nedeni ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan altın piyasaları uzmanı Faruk Yüksel verdi.
Yüksel, "Altın fiyatlarında düşme devam edecek. Pandeminin artık normal seviyelere gelmesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği azalması altın fiyatlarını düşürdü.
930 lira olan gram altın fiyatları 910 TL'nin altına düştü. Buradan da 900 TL'nin altında alım fırsatları verecektir.
Altın alacaklar, borcunu ödeyecekler ve düğün yapacaklar 900 TL'nin altı fiyatları değerlendirebilir. Bu fırsatlar kaçmamalı çünkü önümüzdeki aylarda rakamlar bin 400 TL'yi görecektir. " dedi.
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Altının fiyatını etkileyen 3 önemli unsur var. Bir tanesi Rusya – Ukrayna savaşı. Savaştaki jeopolitik risk belirsizlik hala devam ediyor.
Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından bir tanesi Rusya. Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar tedarik ve arz endişelerini artırıyor. Bu durumda yatırımcının altına yönelmesine sebep oluyor. Yukarı yönlü destekliyor.
Küresel düzeyde artan enflasyon var bu da ikinci sebep. ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyonu görüldü. Avrupa'da 40 yılın en yüksek enflasyonu var. Yatırımcı enflasyondan korunma aracı olarak yine altına yöneliyor bu durumda. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
En önemli sebeplerden bir tanesi de FED'in faiz kararı. Şahin bir mesaj vermişti FED Başkanı ve sert bir faiz artırımı mesajını vermişti. Bu da altını aşağı yönlü baskılayan sebeplerden bir tanesi.
Hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü baskılar var.
ALMALI MI SATMALI MI?
Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Altındaki düşüş Mayıs ayının yaklaşmasıyla FED'in 0.50 faiz artırımı beklentisi dünya piyasalarında genelinde kuvvetlendi.
Bu da dünya piyasalarında borsalara iki günden beri sert bir satış geliyor. İster istemez emtialara da satış geldi. Gümüşe de altına da geliyor. 1.954'ti Cuma günü bugün 1.915'lere geldi.
Altının gramı 925'lerdeydi bugün 910'lara kadar çekilmiş durumda. Doların da sabit kalması altını tutuyor. Bundan sonra ne yapmak lazım? Yatırımcıların en çok beklediği noktayı söyleyeyim. Gram olarak TL'de 890 seviyesine gelirse kısa vadeli almak lazım diye düşünüyoruz. Ons altında dolar bazında yukarıda 1.945'in üzerine kalmadığı sürece 1.890'ı deneyecektir. Eğer FED Başkanı 0.50 Mayıs'ta artırıp Haziran'da da 0.50 desteğini verirse o zaman altında 1.840'lara kadar bir sert çekilme olabilir. O da gramda 870'lere kadar bir tetikleme olabilir.
Bu arada dolar da 14.80 – 15'lere kadar çıkarsa TL ile altını çok etkileyemeyecektir. Parası olanların 900'ün altındaki rakamlarda bence almalarında fayda var. Çünkü Mayıs'tan sonra ufak da olsa dolar TL'de hareket olacağını söyleyebilirim. Tekrar yükselişe geçer.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ons altın büyüme endişeleri, enflasyon küresel piyasalarda artmaya devam ediyor, Çin tarafında tekrar riskler artmaya devam etti. Ve merkez bankalarının faiz artırma süreci var. Güvenli liman gömleğini tekrar giyiyor. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazancını tekrar korumakta.
Kısa ve orta vadeli olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Gram altını ve ons altını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Altın fiyatlarındaki yükselişi konuşurken ons altındaki yükselişler dikkat çekici.
1.980 – 1.996 dolar bant aralığında geziniyor. 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok da duramıyor çünkü Mayıs'ın ilk haftasında FED'in faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.
TEST ETTİ KALICI OLMADI
İçeride gram altın – TL fiyatı 900 – 940 lira aralığında bir dengelenme çabasını sürdürüyor. 940 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor. 900 lira seviyesinin altı kalıcı olamıyor. İki kez 900 lira altını test etti ama kalıcı olamadı.
Mayıs ve Haziran aylarında tekrar yukarı doğru hamlelerin devam etme olasılığı güçlü. Her ne kadar ons altında kısa vadede bir geri çekilme yaşansa da gram altında bu geri çekilmelerin çok kalıcı olacağını göremeyiz.
Özellikle yaz aylarında düğün sezonunda da gram altın – TL fiyatında 1.200 lira devamında 1.450 lira seviyesine kadar bir yükseliş öngördüğümü söyleyebilirim.
"SON ALIM FIRSATI"
Kısa vadede 900 lira seviyesi veya biraz daha altına sarkmalar 880 gibi rakamlar altın borcu olan düğün yapacak olan veya altına ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Nisan ayı için son bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Bu Nisan ayının sonuna kadar olan süreç içerisindeki hem gram altındaki hem ons altındaki geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.
Altın fiyatlarının sevdiği ortam var şu anda. Bir yandan enflasyon var bir yanda jeopolitik riskler var. Dolayısıyla tam altın fiyatlarının sevdiği bir ortamdan geçiyoruz. Altın fiyatları da önümüzdeki aylarda üzerine koya koya yükseliş trendini devam ettirebilir diye tahmin ediyorum.
ALMALI MI SATMALI MI?
Ben satış yönünde vatandaşlarımızın çok heyecanlı karar vermemesini düşünüyorum. Altın genelde yükseldiği için satılmaz bir şey alındığı zaman satılır. Ev alırsınız araba alırsınız vesaire. Daha yüksek seviyelerimiz var. O yüzden satış için ben uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum.
1.200 olur üzerindeki rakamlar olur o zaman satış için uygun ama şu anda çok erken. Hatta şu anda bence alım dönemi ve almak için de biraz daha gayret göstermek gerektiğini düşünüyorum.
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