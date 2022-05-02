Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman isim son noktayı koydu! Altın alacaklar dikkat!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altının fiyatını etkileyen 3 önemli unsur var. Bir tanesi Rusya – Ukrayna savaşı. Savaştaki jeopolitik risk belirsizlik hala devam ediyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından bir tanesi Rusya. Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar tedarik ve arz endişelerini artırıyor. Bu durumda yatırımcının altına yönelmesine sebep oluyor. Yukarı yönlü destekliyor.

Küresel düzeyde artan enflasyon var bu da ikinci sebep. ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyonu görüldü. Avrupa'da 40 yılın en yüksek enflasyonu var. Yatırımcı enflasyondan korunma aracı olarak yine altına yöneliyor bu durumda. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.

En önemli sebeplerden bir tanesi de FED'in faiz kararı. Şahin bir mesaj vermişti FED Başkanı ve sert bir faiz artırımı mesajını vermişti. Bu da altını aşağı yönlü baskılayan sebeplerden bir tanesi.

Hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü baskılar var.