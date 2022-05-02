TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...
TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Peki, TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...
TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak ve daha birçok ilde Konut ve Iş Yeri satışlarını açık artırmaya açıyor. Yoğun bir talep beklenen Burdur, İzmir, Kars ve Trabzon illerinde de 122 adet iş yeri satışa çıkartılacak. Peki, TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek açık artırmada alıcılar yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle iş yeri ya da ev sahibi olabilecek. 17 Mayıs salı ve 18 Mayıs çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak olan açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek.
"HİÇ BEKLEMESİNLER YA DA BİRAZ BEKLESİNLER BİZE KALSIN"
TOKİ evlerine bakmaya gelen Okan Kandora ve Deniz Kandora çifti 3+1 ev almak istediklerini belirterek, "Burası standartlarımıza uyuyor, kalitesi, şartları ve konumu çok güzel. İhaleyi de duyduk ihale şartları da çok güzel. Yani bu fiyata bu imkânlarla böyle bir yerde ev sahibi olmak çok önemli çünkü başka bir yerde bu imkânı bulabileceğimi sanmıyorum. Evler sanırım 500-700 TL arasında yani bizim gibi aileler için çok iyi bir imkân. Fiyat sıkalası da çok iyi diye düşünüyorum. Dışarıda şu an evler alınabilecek gibi değil" dedi.
"TOKİ'NİN VERDİĞİ BU İMKÂNI DEĞERLENDİRMEK İÇİN BURADAYIZ"
TOKİ'nin yapacağı açık artırmada ev, iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara yüzde 25 veya yüzde 50 peşinat ile 120 ay vade imkanı sağladığını belirten Hakan Solaker ise "Cazip bir daire sahibi olabilmek için evleri gezmeye geldik beraber. Şu an Türkiye şartlarında böyle olanaklara sahip ev satışının olmadığını biliyorum. TOKİ'nin verdiği bu imkanı değerlendirmek için buradayız. Şansımıza yüzde 25 mi, yüzde 50 mi peşinat imkanı olur şartlar neye elverir bilmiyoruz ama biz bu şartlarda kalan 120 aylık ödemeli evlerden birini almaya geldik. Daireleri gördük oldukça beğendik, hoşumuza da gitti, bundan sonrası da artık kısmetimiz" ifadelerini kullandı.
Ticaretle uğraştığını söyleyen 53 yaşındaki Serkan Çılgın da "Ticari konutları yatırım amaçlı bakıyorum. TOKİ'den böyle bir fırsat doğdu biz de bu fırsatı duyduk ve iyi olacağını düşündük. Bir ihale var, ticaretle uğraştığımız için yatırım düşünüyoruz. Bence kaçırılmayacak bir fırsat bu yüzden ihaleye katılacağım. Konumu açısından da güzel bir yerde bakalım hayırlısıyla bizde buradan bir yer alırız inşallah" şeklinde konuştu.
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