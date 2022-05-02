TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...

"HİÇ BEKLEMESİNLER YA DA BİRAZ BEKLESİNLER BİZE KALSIN"

TOKİ evlerine bakmaya gelen Okan Kandora ve Deniz Kandora çifti 3+1 ev almak istediklerini belirterek, "Burası standartlarımıza uyuyor, kalitesi, şartları ve konumu çok güzel. İhaleyi de duyduk ihale şartları da çok güzel. Yani bu fiyata bu imkânlarla böyle bir yerde ev sahibi olmak çok önemli çünkü başka bir yerde bu imkânı bulabileceğimi sanmıyorum. Evler sanırım 500-700 TL arasında yani bizim gibi aileler için çok iyi bir imkân. Fiyat sıkalası da çok iyi diye düşünüyorum. Dışarıda şu an evler alınabilecek gibi değil" dedi.