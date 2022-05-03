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THY duyurdu! Yunanistan ve Kırgızistan PCR testi ibraz zorunluluğunu kaldırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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THY duyurdu! Yunanistan ve Kırgızistan PCR testi ibraz zorunluluğunu kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını paylaştı. İşte detaylar...

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