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Son dakika: Türkiye 3 ayda turizmden ne kadar kazandı? Kültür ve Turizm Bakanlığı dev kazancı açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: Türkiye 3 ayda turizmden ne kadar kazandı? Kültür ve Turizm Bakanlığı dev kazancı açıkladı

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm geliri elde ettiğini açıkladı.

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