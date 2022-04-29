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Son dakika: THY'den Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: THY’den Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY), 2-4 Mayıs'taki Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 30 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde 259 ek sefer gerçekleştirilecek.

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