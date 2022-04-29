Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Elektrikte 100 milyar dolarlık sessiz devrim yaptık

ELEKTRİKTE SESSİZ DEVRİM YAPTIK



Türkiye'nin elektrikte sesiz devrim yaptığını söyleyen Bakan Dönmez, "2000'li yılların başında 30 bin megawattlık elektrik kurulu gücümüz vardı. Bugün artık 100 bin megawattı geçtik. Dünyada bu kadar kurulu güce sahip 14 ülke var. Avrupa'da 6 ülkeden birisiyiz. Eskilerimiz hatırlayabilir. Günde birkaç saat elektrik kesiliyordu. Şimdi arızalar, olağanüstü durumlar hariç kesintimiz yok. O zamanlar kurulu gücümüz yetmediği için mecburen kesintili pay ederek yapabiliyorduk. Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık.