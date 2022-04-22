Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan turizmde büyüme açıklaması!

TURİST SAYISINDA YÜZDE 100'LÜK BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ

Turist sayılarının artacağını kaydeden Bakan Ersoy, "Bu yıl da turizm anlamında hızlı çıkışlar devam edecek. Özellikle Körfez ülkelerinden bu sene çok ciddi bir artış öngörüyoruz. Şu anda ilk gelen turistler geçen yılın ilk aylarına kıyaslanmayacak kadar yüksek. Uçak talepleri de arttı. Rize-Artvin Havalimanı da önümüzdeki ay açılıyor. Karadeniz'deki en iyi havalimanına sahip olacak. Doğru bir konumlama ile yapıldığı için özellikle turistik açıdan bundan sonra çok fazla rezervasyon alacağını, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sayılarda çok ciddi artış olacağını öngörüyorum. Pandemiden sonra doğa ve dağ turizminin popülaritesi arttı. Ancak Rize'nin kendine has Heliski özelliği var. Heliski'ye de uygun yatırım nasıl yapılabilir, ona da bakmak istiyoruz. Karadeniz'in batı tarafına göre Rize daha az turist alıyordu. Havalimanına avantajı ile birlikte bu tarafa doğru o trafiğin genişlemesi için projelendirme yapacağız. Bu sene turist sayılarında ciddi bir artış öngörüyoruz. Özellikle Rize'ye gelecek turist sayısında yüzde 100'lük bir büyüme öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.